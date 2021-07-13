В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой

13.07.2021 16:00

Российские таможенники на пограничном пункте Гуково (РФ, напротив Изварино) в пассажирском автобусе, следовавшем из неподконтрольного Луганска в Москву, обнаружили тайник с контрафактной водкой, сообщают пользователи соцсетей.

Оформление контрабанды заняло восемь часов, которые 63 пассажира вынужденно прождали на пункте пропуска.

Возмущенные люди написали жалобу на водителей-контрабандистов и директора фирмы "Юниктранс" Ю. В. Хусточкина в "прокуратуру ЛНР".