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Архив - Луганская область

В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой

13.07.2021 16:00
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В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой

Российские таможенники на пограничном пункте Гуково (РФ, напротив Изварино) в пассажирском автобусе, следовавшем из неподконтрольного Луганска в Москву, обнаружили тайник с контрафактной водкой, сообщают пользователи соцсетей.
Оформление контрабанды заняло восемь часов, которые 63 пассажира вынужденно прождали на пункте пропуска.
Возмущенные люди написали жалобу на водителей-контрабандистов и директора фирмы "Юниктранс" Ю. В. Хусточкина в "прокуратуру ЛНР".



Теги: Луганск, Москва, автобус, контрабанда, водка
 
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