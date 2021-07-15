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В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"

15.07.2021 11:00
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В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"

В Лисичанске открыто инклюзивное отделение "Ощадбанка", адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
"Оно отвечает всем современным требованиям, в том числе и инклюзивным. Спасибо, что вы остались в области в сложный период в 2014 году, когда большинство банков «убегали» отсюда", - отметил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Он посетил отремонтированное отделение, расположенное на проспекте Победы, 102, во время рабочей поездки в Лисичанск.



Теги: Лисичанск, Ощадбанк, открытие, инвалиды
 
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