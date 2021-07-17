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На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская
Сегодня, 17 июля, примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от города Счастье) произошло ДТП — опрокидывание маршрутного автобуса "Мерседес спринтер", сообщает Depo.Харьков.
В результате аварии телесные повреждения получили 9 пассажиров, их доставили в Счастьенскую городскую больницу.
По предварительной информации, автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков — Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникшей на дороге: с автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди. На место происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Теги: Харьков, автобус, ДТП, Станица Луганская
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