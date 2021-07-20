КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании

20.07.2021 10:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с представителями делегации Правительства Дании, которые с двухдневным визитом находятся на Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр ЛОГА.

Вчера, 19 июля, делегация посетила район проведения операции Объединенных сил для ознакомления с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Украине господин Оле Егберг Миккельсен сообщил, что с начала своего назначения на должность хотел попасть именно на восток Украины.

«Сегодня мы ознакомились с работой КППВ «Золотое». Я происхожу из того поколения, которое хорошо помнит «холодную войну». Мы чувствовали разделение Европы, воочию видели, как это происходило. Когда этот кошмар кончился, европейцы сказали себе, что никогда такого не повторится. Но сегодня утром я снова увидел это - линия разъединения, по обе стороны которой люди. Украинская сторона готова предоставлять людям пропуск, но та сторона не дает такой возможности. Я думаю, сегодня - время себе напомнить, что есть европейская безопасность. Это очень просто - если вы в опасности, то и мы тоже. А должны быть в безопасности вместе. Я знаю, что ваша администрация делает все возможное для того, чтобы соединять Украину вместе на все события, которые произошли в стране. Хочу заверить: Дания всячески поддерживает вас», - сказал господин Чрезвычайный и Полномочный Посол.