Последние новости раздела
- В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий17:00
- За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ14:00
- КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании10:00
- В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО08:00
- 21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%17:00
- Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу13:00
- В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса12:00
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей17:00
- За субботу оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое наших воинов ранены09:00
В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий
21.07.2021 17:00
Ярмарка вакансий с участием представителей предприятий, организаций и учреждений города состоится в Луганске 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации".
"Территориальное отделение центра занятости 27 июля проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу", — говорится в сообщении.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало мероприятия — в 09:30.
Теги: Луганск, вакансии, ярмарка, ОРЛО
Читайте также:
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий
- На ярмарке вакансий дончанам предлагали стать военными (ФОТО)
- Филолог? В продавцы сгодишься!
- Донетчину накрыла необычная ярмарка
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу
- По итогам ярмарки вакансий треть безработных пригласили на собеседование
- В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий17:00
- На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар16:00
- Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"14:00
- За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах17:00
- ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине и ТКГ14:00
- 19 июля через гумкоридор "Еленовка-Новотроицкое" прошли 584 человека11:00
- КПВВ "Золотое" посетила делегация Правительства Дании10:00
- В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО08:00
- 21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%17:00
- В ОРЛО анонсировали ярмарку вакансий17:00
- На Авдеевском коксохимзаводе произошел пожар16:00
- У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу15:00
- Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"14:00
- 15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля12:00
- Основатель Amazon слетал в космос на своей ракете (ВИДЕО)11:00
- Бой Усик – Джошуа объявлен официально10:00
- На шести телеканалах выявили нарушения закона об украинском языке09:00
- За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
- В Донецке запускают автобусный маршрут через три района
- В ОРЛО дорожает "растаможка" автомобилей
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
- Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу
- В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах
- Жителям ОРДО рекомендовали не купаться в местных водоемах
- В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару
- 21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%
- В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)