- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия16:00
В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины
Более 200 жителей Украины с апреля получили едино разовые денежные выплаты в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Об этом заявили в "кабмине ЛНР".
"По состоянию на 26 июля 2021 года (с апреля текущего года) помощь Луганска получил 201 житель Украины, из которых 17 ветеранов Великой Отечественной войны, 180 многодетных семей и 4 педагога русского языка и литературы, внесших вклад в развитие русской словесности и культуры", — говорится в сообщении.
В Минсоцполитики рассказали, что в 2021 году программа будет реализовываться до 24 декабря включительно, кроме выходных (воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
"Для осуществления выплат единоразовой денежной помощи определен пункт выдачи — мобильный центр, расположенный на пункте пропуска "Станица Луганская", — проинформировали в "ведомстве".
Там уточнили, что право на получение единоразовой материальной помощи в размере 15 тыс. руб. имеют:
— участники боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны (22 июня 1941 — 9 мая 1945), а также Второй мировой войны, жертвы нацистских преследований;
— семьи, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет (многодетные семьи);
— учителя русского языка и/или литературы, внесшие значительный вклад в развитие словесности и культуры и получившие звание "Ветеран педагогического труда" или имеющие ведомственные награды.
"Также в рамках программы предоставляются реабилитационные услуги детям-инвалидам и детям группы риска, имеющим медицинские показания и требующие специальных условий для получения комплекса реабилитационных услуг, родители которых являются русскоязычными. В настоящее время их получили два ребенка", — добавили в Министерстве.
Теги: Донбасс, деньги, гуманитарная помощь, ОРЛО
- Власти Донетчины и международный фонд решили сложиться по миллиону
- Німеччина виділить 1 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
- СБУ в осаде женщин: луганские активисты бросили под ноги милиции 30 серебреников (ВИДЕО)
- Цены на продукты в Донецкой области (20 апреля)
- Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших
- Провоз денег через линию разграничения пока не лимитирован
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"10:00
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины09:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля11:00
- В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"10:00
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины09:00
- Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии08:00
- К 30-й годовщине независимости Украины проведут сверхмарафон Львов - Северодонецк17:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации16:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина