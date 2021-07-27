В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины

27.07.2021 12:00

Более 200 жителей Украины с апреля получили едино разовые денежные выплаты в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Об этом заявили в "кабмине ЛНР".

"По состоянию на 26 июля 2021 года (с апреля текущего года) помощь Луганска получил 201 житель Украины, из которых 17 ветеранов Великой Отечественной войны, 180 многодетных семей и 4 педагога русского языка и литературы, внесших вклад в развитие русской словесности и культуры", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики рассказали, что в 2021 году программа будет реализовываться до 24 декабря включительно, кроме выходных (воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

"Для осуществления выплат единоразовой денежной помощи определен пункт выдачи — мобильный центр, расположенный на пункте пропуска "Станица Луганская", — проинформировали в "ведомстве".

Там уточнили, что право на получение единоразовой материальной помощи в размере 15 тыс. руб. имеют:

— участники боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны (22 июня 1941 — 9 мая 1945), а также Второй мировой войны, жертвы нацистских преследований;

— семьи, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет (многодетные семьи);

— учителя русского языка и/или литературы, внесшие значительный вклад в развитие словесности и культуры и получившие звание "Ветеран педагогического труда" или имеющие ведомственные награды.

"Также в рамках программы предоставляются реабилитационные услуги детям-инвалидам и детям группы риска, имеющим медицинские показания и требующие специальных условий для получения комплекса реабилитационных услуг, родители которых являются русскоязычными. В настоящее время их получили два ребенка", — добавили в Министерстве.