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Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19

27.07.2021 16:00
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Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19

С завтрашнего дня на КПВВ в Станице Луганской можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в КНП "Станично-Луганский ЦПМСП", передает Трибун.
Отмечается, что с 28 июля граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, могут сделать прививки от COVID-19 непосредственно на КПВВ "Станица Луганская".
Пункт вакцинации на КПВВ будет работать в среду и пятницу с 9.00 до 12.00, а пункт вакцинации КНП "Станично-Луганский ЦПМСП" по адресу 5 линия, 39 - с 9.00 до 15.00.



Теги: вакцинация, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
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