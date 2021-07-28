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В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
28.07.2021 12:00
Каждый луганчанин с 29 июля сможет записаться на прививку российской однокомпонентной вакциной от коронавируса Sputnik Light, партия которой 28 июля прибудет в Луганск. Об этом заявил Леонид Пасечник, передают местные СМИ.
"Начиная с ближайшего четверга, каждый житель ЛНР сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. При этом важно отметить, что вакцинация коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих", — сказал Пасечник.
Теги: Донбасс, вакцинация, ОРЛО
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