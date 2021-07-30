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48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)
30.07.2021 13:00
Вчера, 29 июля, в Северодонецке переселенцам торжественно вручили ключи от квартир, сообщает "Трибун".
Жилье находится на первом этаже общежития по адресу пр. Космонавтов, 18А. Его ремонт проводился в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры УФСИ VI. Работы выполнены за счет правительства Германии через банк развития KfW.
В частности, в квартирах заменены окна и двери, проведен капитальный ремонт полов, обновлены инженерные сети, установлена кухонная мебель и качественная сантехника. Стоимость работ составила свыше 12 миллионов гривен.
Теперь в этих 19 квартирах будут проживать 48 переселенцев.
Теги: Северодонецк, квартиры, переселенцы
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