СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов

03.08.2021 12:00

СБУ нейтрализовала на Луганщине «силовой очаг» пророссийской организации, которую контролировал нардеп Верховной Рады. Спецоперация проходила одновременно в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Общественная организация» расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины. Группировка совершала преступления и антиукраинские провокации на идеологической почве, а «контролировал» их один из народных депутатов Украины.

Во время обысков у его участников изъяли: холодное оружие, которое могло использоваться для совершения тяжких преступлений, инструкцию по подготовке членов группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов, обширную партию каннабиса и оборудование для его выращивания.