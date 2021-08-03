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СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов
СБУ нейтрализовала на Луганщине «силовой очаг» пророссийской организации, которую контролировал нардеп Верховной Рады. Спецоперация проходила одновременно в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Общественная организация» расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины. Группировка совершала преступления и антиукраинские провокации на идеологической почве, а «контролировал» их один из народных депутатов Украины.
Во время обысков у его участников изъяли: холодное оружие, которое могло использоваться для совершения тяжких преступлений, инструкцию по подготовке членов группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов, обширную партию каннабиса и оборудование для его выращивания.
Теги: Донбасс, СБУ, провокаторы, группировка
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