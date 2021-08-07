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В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения
На временно оккупированной территории Луганской области ограничено время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ.
Так, ограничение режима работы кафе и ресторанов следующие: время работы с 22:00 до 06:00, заполняемость не более 30% от расчетной вместимости. В тоже время доставка еды не ограничена по времени. Срок действия ограничений — до 1 октября 2021 года.
Кроме этого организациям и учреждениям рекомендовали максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников.
"Государственным и иным органам, организациям, учреждениям рекомендовано "при осуществлении своей деятельности максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (рабочие совещания, планерные заседания, тренинги, семинары и тому подобные), принять меры по их проведению в дистанционном формате", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, карантин, ограничение, ОРЛО, COVID-19
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