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Архив - Луганская область

В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили

08.08.2021 16:00
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В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили

В ОРЛО решили отсрочить повышение ставок ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили до 1 ноября. Об этом заявил так называемый "председатель государственного таможенного комитета" Юрий Афанасьевский, сообщают местные СМИ.
"В связи с большим количеством людей, которые не успевают пройти процедуру таможенного оформления транспортных средств в режиме "импорт" до 9 августа, было принято решение об отсрочке повышения ставок ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили до 1 ноября 2021 года. Соответствующее постановление правительства ЛНР принято сегодня. Это позволит всем, кто уже приобрел или планирует в ближайшее время приобретение автомобиля, оформить его по более низким ставкам таможенной пошлины", — сказал он.



Теги: Донбасс, таможня, пошлина, автомобиль, ОРЛО
 
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