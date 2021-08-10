Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине

10.08.2021 11:00

9 августа, специально для школьников из прифронтовой Попасной Луганской области была организована поездка в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эти дети участвуют в проекте "Детская полевая почта" благотворительной организации "Криївка вільних", сообщает телеканал "Дом".

Организаторы поездки и сотрудники Минреинтеграции провели для попаснянских школьников тренинг по минной безопасности и устроили множество познавательных экскурсий.

В частности дети побывали в Музее истории Украины, музее Революции Достоинства, музее Становления нации и Музее науки.

"Мы хотим не только помочь, но и сделать больше. Например, показать какая красивая Украина, какие интересные, замечательные люди живут. На сегодня в Киеве, но они есть во всей Украине. Какая интересная Украина. Что этим детям нужно любить свою землю, любить свою страну", — пояснил организатор, член БО "Криївка вільних" Вячеслав Василевский.