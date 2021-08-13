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Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области

13.08.2021 16:00
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Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области

Благотворительная организация ADRA Ukraine опубликовала расписание движения бесплатных автобусов в Луганской области.
Маршрут "Благовещенка - Таловое - Красная Таловка - Красный Деркул - Золотаревка - Герасимовка - Широкий - Станица Луганская" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Станице Луганской - 4 часа. Курсирует восемь раз в месяц, каждый вторник и пятницу.
Отправление из Благовещенки - 5.30.
Телефон контактного лица (диспетчера): +380973755039.
Маршрут "Александровка - Чугинка - Широкий - Станица Луганская" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Станице Луганской - 4 часа. Курсирует пять раз в месяц по запросу.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Александровке и Чугинке: +380669242559.
Маршрут "Расцвет - Казачий - Широкий - Степное - Станица Луганская" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Станице Луганской - 4 часа. Курсирует четыре раза в месяц по запросу.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Расцвете, Казачем и Степном: +380955121293.
Маршрут "Болотенное - Сизое - Станица Луганская" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Станице Луганской - 4 часа. Курсирует два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица (диспетчера) в Болотенном и Сизом: +380660536036.
Маршрут "Лопаскино - Новоайдар" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Новоайдаре - 4 часа. Курсирует один раз в месяц по запросу.
Маршрут "Лопаскино - Счастье" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Новоайдаре - 4 часа. Курсирует один раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица (диспетчера) в Лопаскино: +380661135469.
Маршрут "Кряковка - Орехово-Донецкое - Счастье" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Счастье - 4 часа. Курсирует два раза в месяц по запросу.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Кряковке: +380501356524.
Маршрут "Кряковка - Орехово-Донецкое - Новоайдар" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Новоайдаре - 4 часа. Курсирует четыре раза в месяц по средам.
Отправление из Кряковки - 6.00. Отправление из Орехово-Донецкого - 6.15.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Кряковке: +380501356524.
Маршрут "Крымское - Новоайдар" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Новоайдаре - 4 часа. Курсирует четыре раза в месяц. Каждую среду.
Маршрут "Крымское - Северодонецк - Лисичанск - Горское" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Горском - 4 часа. Курсирует четыре раза в месяц. Каждый вторник.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Крымском: +380985229750.
Маршрут "Троицкое - Новозвановка - Попасная" и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в Попасной - 4 часа. Курсирует восемь раз в месяц, каждый вторник и четверг.
Отправление из Троицкого - 7.00.
Отправление из Новозвановки - 7.30.
Телефон контактного лица (диспетчера) в Попасной: +380508382949, +380965867787.



Теги: благотворительность, расписание, автобусы
 
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