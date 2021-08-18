Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого

18.08.2021 15:00

В Золотом на Луганщине в результате обстрела боевиками "ЛНР" ранена женщина. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОГА.

Еще пятерым продолжительным обстрелам подверглись населенные пункты Луганщины вблизи линии разграничения за прошедшие сутки.

"Враг продолжает коварно обстреливать подконтрольные украинской власти территории. Продолжаются провокации в сторону наших военных для дальнейшего срыва договоренности относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня. Украина понесла невосполнимые потери среди военных, которые погибали от пуль снайперов. В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться? "- подчеркнул председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он сообщил, что вчера вечером со стороны Золотого-5, которое расположено на неподконтрольной территории, осуществлены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате жительница Золотого-4 1973 года рождения, проживающая на ул. Первая Вольная, получила минно-взрывную травму, множественные обломочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.