В Луганске продлили работу городского транспорта

18.08.2021 13:00

Оккупационная "администрация" Луганска изменила режим освещения городских улиц и работы городского транспорта на период приостановки действия режима комендантского часа. Об этом сообщил "мэр" Луганска Манолис Пилавов.

"Мы с 23:00 до 00:00 продлили освещение всех улиц Луганска, а восемь центральных улиц освещаются всю ночь. Проблем у нас не возникло, мы оперативно решили эти вопросы с городским коммунальным предприятием электросетей наружного освещения "Горсвет", и город сейчас освещается в таком режиме", — рассказал Пилавов.

Он отметил, что до 23:00 продлена работа общественного транспорта на "некоторых центральных маршрутах".

"Это маршруты, которые соединяют южные районы Луганска с восточными, западные с северными. То есть, географию города мы охватили", — сказал глава администрации.