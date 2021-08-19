В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов

19.08.2021 16:00

Оккупационная группировка "ЛНР" проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа. Соответствующий "указ" подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает Восточный вариант.

На военные сборы призовут тысячу человек из числа "приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР".

Также к сборам поручено привлечь 72 единицы транспортных средств "для комплектования подразделений".

Отдельно указано, что на военные сборы не распространяется антиковидные ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом поручено обеспечить соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток.