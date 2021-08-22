В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины

22.08.2021 15:00

В Попасной 23 августа 2021 развернут государственный флаг длиной 200 метров и установят Национальный рекорд. Об этом рассказали в ОО "МО" Молодежь Попаснянщины", сообщает Восточный Вариант.

Государственный Флаг претендует на национальный рекорд в номинации "Самый большой флаг Украины, развернутый на самом коротком расстоянии от линии разграничения".

Инициатива создания флага к 30 годовщины Независимости и установления рекорда Украины поступило от коллектива Попаснянского Дома детского творчества, которую поддержали в Северодонецкой районной администрации и Попаснянской ВЦА.

Сшили флаг руководители кружков Дома творчества Елена Андреева и Олеся Лавренко - "Благодаря совместным усилиям громады мы сегодня имеем возможность присутствовать при историческом событии для нашего города - установлении всеукраинского рекорда нашей молодой Попаснянским городской территориальной общиной."

Дата события: 23 августа 2021г

Место:. Попасная.

Длина: 200 м.

Ширина: 3 м.

Заявленный рекорд: "Самый большой флаг Украины, развернутый на самом коротком расстоянии от линии разграничения", категория "Самые большие объекты", ВG (09), №2104-0156.