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Архив - Луганская область

На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО

23.08.2021 09:00
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На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО

На территории Попаснянской теробщины (Луганская область), завершено строительство радиотелевизионной станции. Таким образом украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует пресс-служба Минрегиона.
"Благодаря сотрудничеству государственной и местной власти сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио и телевещание. Также с построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 200 000 человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту", - отметил Чернышов.
Конструкция башни является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.



Теги: телевидение, радио, трансляция, телебашня, Попасная, ОРДЛО
 
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