На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии

27.08.2021 11:00

Представители латвийской делегации 26 августа в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн гуманитарного груза на двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Это уже 23-й гуманитарный груз от Латвии, состоящий из вещей, обуви для детей и взрослых, холодильников и и других необходимых в быту вещей, а также медицинского оборудования. Эта акция организована по случаю 7-й годовщины освобождения Станицы Луганской от незаконных вооруженных формирований. Доставку осуществляет группа гражданско-военного сотрудничества СИМИС. Получатель ОО «Женское лидерство на Востоке Украины». Груз будет распределен между семьями, нуждающихся в помощи.

В ноябре от Латвии ожидается доставка 50 медицинских мультифункциональных кроватей и оборудования для больницы.

Отметим, кроме гуманитарной помощи, Латвийская Республика помогает в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения, и поддерживает детей погибших героев.