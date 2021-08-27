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На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии
Представители латвийской делегации 26 августа в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн гуманитарного груза на двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Это уже 23-й гуманитарный груз от Латвии, состоящий из вещей, обуви для детей и взрослых, холодильников и и других необходимых в быту вещей, а также медицинского оборудования. Эта акция организована по случаю 7-й годовщины освобождения Станицы Луганской от незаконных вооруженных формирований. Доставку осуществляет группа гражданско-военного сотрудничества СИМИС. Получатель ОО «Женское лидерство на Востоке Украины». Груз будет распределен между семьями, нуждающихся в помощи.
В ноябре от Латвии ожидается доставка 50 медицинских мультифункциональных кроватей и оборудования для больницы.
Отметим, кроме гуманитарной помощи, Латвийская Республика помогает в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения, и поддерживает детей погибших героев.
Теги: Донбасс, Латвия, Северодонецк, гуманитарная помощь
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