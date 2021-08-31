Рубежанский КТК уличили в опасном загрязнении Северского Донца

31.08.2021 14:00

На Луганщине СБУ разоблачила одного из руководителей "Рубежанского картонно-тарного комбината", действия которого едва не привели к экологической катастрофе в русле реки Северский Донец. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

По данным следствия, начальник цеха предприятия в процессе производственной деятельности в течение 2020 года допускал сверхнормативные выбросы опасных загрязняющих веществ в реку Северский Донец. Достоверно зная, что водоотведения от зданий водоочистных сооружений комбината осуществлялось с превышением предельно допустимых концентраций, он не принимал меры для уменьшения влияния сточных вод с вредными веществами на окружающую среду.

По заключению экспертизы, указанные нарушения приводили к загрязнению поверхностных вод реки и, как следствие, создавали опасность для окружающей среды, жизни и здоровья местных жителей. Сумма нанесенного государству ущерба составляет около 300 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Северодонецкого городского управления полиции Главного управления в Луганской области, оперативное сопровождение - 3 управлением Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Проводятся необходимые следственные действия.