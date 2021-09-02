Последние новости раздела
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО16:00
- Луганщина получила четыре новых школьных автобуса15:00
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"14:00
- Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе09:00
- В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе17:00
- Рубежанский КТК уличили в опасном загрязнении Северского Донца14:00
- Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек13:00
- На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены10:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО
02.09.2021 16:00
Россия решила отказаться от продления миссии ОБСЕ на границе с оккупированной частью Луганской области. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе", - написал в соцсети Йозвяк.
С чем это связано, он не указал. Украинская сторона считает, что Москва блокирует продолжение миссии, чтобы и дальше поставлять вооружения НВФ на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, КПВВ, ОРЛО
Читайте также:
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе
- Главари группировок “ДНР” экстренно “собирают чемоданы”: в Донецке и Горловке уже исчез бензин
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе
- Более 45 снарядов и мин: оккупанты РФ нарушили все правила войны и морали, расстреляв жилой сектор в Водяном
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО16:00
- Луганщина получила четыре новых школьных автобуса15:00
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"14:00
- В Донецке добавили новый автобусный маршрут13:00
- В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"12:00
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке11:00
- Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе09:00
- Делегация из Литвы посетила Авдеевку17:00
- СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"16:00
- В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса12:00
- Объявившему голодовку Семенченко стало плохо в зале суда17:00
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО16:00
- Луганщина получила четыре новых школьных автобуса15:00
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"14:00
- В Донецке добавили новый автобусный маршрут13:00
- В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"12:00
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября10:00
- Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе09:00
- Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)08:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы
- Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко
- В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец
- Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС
- СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке