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"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей
09.09.2021 15:00
В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в "фонде".
"10 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия с застрахованными лицами Пенсионного фонда Ирина Слесарева проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Условия зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, горячая линия, ОРЛО
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