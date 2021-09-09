"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей

09.09.2021 15:00

В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в "фонде".

"10 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия с застрахованными лицами Пенсионного фонда Ирина Слесарева проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Условия зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии", — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.