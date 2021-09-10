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Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией
10.09.2021 13:00
Жители ОРЛО, которые с 17 по 19 сентября поедут в Россию для голосования на выборах в Государственную Думу, получат приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля. Об этом говорится в совместном сообщении "МГБ" и "Государственного таможенного комитета" "ЛНР".
Чтобы избежать увеличения нагрузки на пункты пропуска и время их прохождения, "ведомства" порекомендовали остальным жителям "воздержаться от пересечения государственной границы ЛНР с Российской Федерацией без крайней необходимости".
Кроме того, в дни голосования, пропуск грузовых автомобилей через МАПП "Изварино", МАПП "Червонопартизанск" и МАПП "Должанский" будет приостановлен с 6.00 до 20.00.
Теги: Россия, Донбасс, голосование, КПВВ, ОРЛО
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