На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов

14.09.2021 11:00

Житель Луганской области изготовлял и продавал жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что 59-летний мужчина предлагал в Интернете услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов.

"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - добавили в полиции.

При этом мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров. В ходе исследования выяснилось, что стоимость одного поддельного теста составляла 500 гривен. Мужчина получал за это ежемесячно около 300 тысяч гривен.

В ходе осмотра автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.