- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе12:00
- На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов11:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский воин08:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе за неделю12:00
- Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе09:00
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск10:00
На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое
Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.
Ремонт 44-километрового маршрута начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка". Он проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горное и обеспечивает транспортное сообщение вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.
Кроме того, были отремонтированы также два моста и путепровод.
"Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020-2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1 200 км) области", - добавили в Службе автомобильных дорог.
Теги: Донбасс, Северодонецк, ремонт, дорога, Золотое
- В Донецке частично перекроют проспект Мира
- Изувеченные дороги могут отрезать от остального мира десятки населенных пунктов Донбасса
- В Горловке дороги ремонтируют ночью
- В Холодной Балке вместо роз "благоухает" болото
- В Донецке перекрывают движение в центре города
- В Красноармейске две трети дорог непригодны для езды
- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло14:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14:00
- Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября13:00
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе12:00
- На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов11:00
- Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение09:00
- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло14:00
- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября12:00
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата11:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов08:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе
- Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи
- В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna
- Пять районов Донецка на сутки останутся без воды
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск