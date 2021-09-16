- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- Минреинтеграции назначило выплаты 72 украинцам, оказавшимся в плену РФ09:00
- Глава ВГА Счастья получил ранение во время обстрела14:00
- Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию11:00
- Главари "ЛДНР" подписали договор о "едином таможенном пространстве"10:00
- Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое09:00
- На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое15:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое
В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ООС.
Во время встречи обсуждались вопросы:
обострение ситуации безопасности 11-12 сентября, что привело к ранению 13-ти и гибели четырех бойцов ВСУ;
систематические обстрелы сепаратистами Новогнатовки, Верхнеторецкого, Кряковки, Марьинки с повреждением гражданской инфраструктуры;
случаи минирования местности, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих ВСУ и гражданского населения;
применение БПЛА одновременно с БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ для маскировки;
обстрел автомобиля Украинской стороны СЦКК в районе Шумов;
возможности проведения ремонтно-восстановительных работ в пределах зоны ООС;
неравномерное распределения камер наблюдения и применения БПЛА в пределах операционной зоны ООС и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Представители ОБСЕ заверили украинскую сторону в постоянном мониторинге обстановки и пообещали принять все необходимые меры с целью предотвращения нарушений режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, делегация, ОБСЕ, КПВВ, Золотое
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО
- Как ОБСЕ помогли очередям на пунктах пропуска Донетчины двигаться быстрее
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы
- Представитель ОБСЕ Александр Хуг выступил с инициативой по работе КПВВ «Золотое»
- ОБСЕ высылает в Славянск спецгруппу, чтобы спасти из плена своих сотрудников (ВИДЕО)
- ОБСЕ: Люди получают травмы на мосту у КПВВ «Станица Луганская»
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"12:00
- Минреинтеграции назначило выплаты 72 украинцам, оказавшимся в плену РФ09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Россия в ТКГ выдвинула Украине новую претензию
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
- В "Минздраве ДНР" заявили о нехватке мест в COVID-больницах
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"
- В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ
- Вожак "байкеров Путина" получил паспорт "ДНР"
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму