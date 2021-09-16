Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое

16.09.2021 09:00

В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ООС.

Во время встречи обсуждались вопросы:

обострение ситуации безопасности 11-12 сентября, что привело к ранению 13-ти и гибели четырех бойцов ВСУ;

систематические обстрелы сепаратистами Новогнатовки, Верхнеторецкого, Кряковки, Марьинки с повреждением гражданской инфраструктуры;

случаи минирования местности, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих ВСУ и гражданского населения;

применение БПЛА одновременно с БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ для маскировки;

обстрел автомобиля Украинской стороны СЦКК в районе Шумов;

возможности проведения ремонтно-восстановительных работ в пределах зоны ООС;

неравномерное распределения камер наблюдения и применения БПЛА в пределах операционной зоны ООС и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Представители ОБСЕ заверили украинскую сторону в постоянном мониторинге обстановки и пообещали принять все необходимые меры с целью предотвращения нарушений режима прекращения огня.