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В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"
Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник издал "указ" о проведении на территории ОРЛО "военных сборов резервистов". Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.
"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 21.09.2021 по 25.09.2021, с 4.10.2021 по 8.10.2021", - говорится в документе.
"Руководителям" предприятий и работодателям поручено обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на "военные сборы".
В связи с пандемией коронавируса, при реализации "указа" предписано обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".
Теги: Донбасс, ОРЛО, военные сборы
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