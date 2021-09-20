Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"

20.09.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"

Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник издал "указ" о проведении на территории ОРЛО "военных сборов резервистов". Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.
"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 21.09.2021 по 25.09.2021, с 4.10.2021 по 8.10.2021", - говорится в документе.
"Руководителям" предприятий и работодателям поручено обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на "военные сборы".
В связи с пандемией коронавируса, при реализации "указа" предписано обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".



Теги: Донбасс, ОРЛО, военные сборы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх