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В ОРЛО установили новые тарифы на тепло
Согласно приказу так называемого "государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР" "Об установлении Государственному предприятию „ЛУГАНСКГАЗ“ тарифов в сфере теплоснабжения", изменены цены и тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Отмечается, что для всех категорий потребителей ГП "ЛУГАНСКГАЗ" в неподконтрольных Украине городах Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки и Первомайск органом ценового регулирования установлены новые единые тарифы для населения, бюджетных организаций и других потребителей.
Также опубликован перечень цен и тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение по состоянию на 21 сентября 2021 года:
|
Для всех городов с централизованным отоплением
|
№
|
Наименование услуги
|
Тариф,
рос.руб.
|
Единица
измерения
|
1
|
тариф на тепловую энергию:
|
|
1.1
|
для бюджетных организаций
|
3 525,31
|
за 1 Гкал
|
1.2
|
для прочих потребителей
|
4 060,48
|
за 1 Гкал
|
2
|
тарифы на тепловую энергию для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению):
|
2.1
|
для абонентов жилых зданий с домовыми (квартирными) приборами учета тепловой энергии
|
1 095,05
|
за 1 Гкал
|
3
|
тариф на услугу по централизованному отоплению для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению):
|
3.1
|
при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении отопительного периода
|
25,40
|
за 1 м²
|
3.2
|
при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении года
|
12,70
|
за 1 м²
|
4
|
тарифы на централизованное снабжение горячей водой:
|
4.1
|
для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению)
|
43,20
|
за 1 м³
|
|
в том числе подогрев
|
33,84
|
за 1 м³
|
4.2
|
для бюджетных организаций
|
247,73
|
за 1 м³
Теги: Донбасс, тепло, тарифы, ОРЛО
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