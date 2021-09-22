В ОРЛО установили новые тарифы на тепло

22.09.2021 11:00

С 21 сентября 2021 года на неподконтрольной Украине части Луганщины установлены новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз".

Согласно приказу так называемого "государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР" "Об установлении Государственному предприятию „ЛУГАНСКГАЗ“ тарифов в сфере теплоснабжения", изменены цены и тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Отмечается, что для всех категорий потребителей ГП "ЛУГАНСКГАЗ" в неподконтрольных Украине городах Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки и Первомайск органом ценового регулирования установлены новые единые тарифы для населения, бюджетных организаций и других потребителей.

Также опубликован перечень цен и тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение по состоянию на 21 сентября 2021 года: