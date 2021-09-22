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Архив - Луганская область

В ОРЛО установили новые тарифы на тепло

22.09.2021 11:00
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В ОРЛО установили новые тарифы на тепло
С 21 сентября 2021 года на неподконтрольной Украине части Луганщины установлены новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз".
Согласно приказу так называемого "государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР" "Об установлении Государственному предприятию „ЛУГАНСКГАЗ“ тарифов в сфере теплоснабжения", изменены цены и тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Отмечается, что для всех категорий потребителей ГП "ЛУГАНСКГАЗ" в неподконтрольных Украине городах Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки и Первомайск органом ценового регулирования установлены новые единые тарифы для населения, бюджетных организаций и других потребителей.
Также опубликован перечень цен и тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение по состоянию на 21 сентября 2021 года:

Для всех городов с централизованным отоплением 

Наименование услуги

Тариф,

рос.руб.

Единица

измерения

1

тариф на тепловую энергию:

 

1.1

для бюджетных организаций

3 525,31

за 1 Гкал

1.2

для прочих потребителей

4 060,48

за 1 Гкал

2

тарифы на тепловую энергию для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению):

2.1

для абонентов жилых зданий с домовыми (квартирными) приборами учета тепловой энергии

1 095,05

за 1 Гкал

3

тариф на услугу по централизованному отоплению для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению):

3.1

при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении отопительного периода

25,40

за 1 м²

3.2

при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении года

12,70

за 1 м²

4

тарифы на централизованное снабжение горячей водой:

4.1

для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению)

43,20

за 1 м³

 

в том числе подогрев

33,84

за 1 м³

4.2

для бюджетных организаций

247,73

за 1 м³


Теги: Донбасс, тепло, тарифы, ОРЛО
 
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