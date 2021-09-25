Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей

25.09.2021 15:00

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил юбилей в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета.

24 сентября состоялось праздничное мероприятие по случаю 100 лет со дня основания ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Так, университет был основан в 1921 году. За 100 лет его существования многие ученые и преподаватели, тысячи его выпускников сделали достойный вклад в прогресс отечественной и мировой науки и образования, стали активными творцами духовной и материальной культуры Украины.