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Архив - Луганская область

"Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников

29.09.2021 12:00
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"Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников

В ОРЛО "Госбанк" увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях. Об этом сообщили в "финучреждении".
Там отметили, что Госбанком "принято решение об оптимизации условий кредитования физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях".
"Теперь максимальная сумма кредита на карту увеличена с 30% до 50% от среднемесячного дохода заемщика за последние шесть месяцев. А для руководителей организаций/предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров в размере до 100%", — говорится в сообщении.
В "Госбанке" добавили, что указанные изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.



Теги: Донбасс, банк, кредит, ОРЛО
 
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