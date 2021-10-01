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В ОРЛО возвращают комендантский час
01.10.2021 13:00
С 1 октября возобновляется действие комендантскиого часа в ОРЛО. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) "МВД ЛНР".
Комендантский час будет действовать с 11 часов вечера до 4 утра, нарушение на один час и более карается "административной ответственностью". Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут.
Режим комендантского часа был приостановлен в "ЛНР" с 1 августа указом Леонида Пасечника.
Теги: Донбасс, комендантский час, ОРДЛО
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