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"Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов
02.10.2021 17:00
В ОРЛО так называемый "Госбанк" с 1 октября по 15 декабря проведет акцию с розыгрышем ценных призов для физических лиц-держателей банковских платежных карт. Об этом сообщает сайт банка.
"С 1 октября по 15 декабря 2021 года оплачивайте покупки картами Госбанка и Международного расчетного банка на сумму от 400 рублей и участвуйте в розыгрыше ценных призов!" — говорится в сообщении.
Для победителей, осуществивших наибольшее количество операций по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских платежных карт в период проведения акции предусмотрены призы: для обладателя первого места — планшет, второго — смартфон, третьего — беспроводная акустическая колонка.
Теги: Донбасс, банк, розыгрыш, ОРЛО, приз
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