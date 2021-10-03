Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины

03.10.2021 15:00

В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог, магистр украинского языка Артур Продайков, сообщает УП.

Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому языку. Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты, а также ведет Telegram-канал "ВНО Украинский".

"Наиболее сознательное и правильное решение принял в 2014 году: тогда город, где я жил и преподавал в педагогическом колледже, стал частью временно оккупированной территории. Я спросил: "На кого мы работаем?" В ответ слышал: "Молчи, твое дело - учить". Но я убежден: учитель должен иметь позицию относительно событий в стране, иначе не может рассчитывать на уважение учеников. Когда я увидел, что с нашего учебного заведения сняли желто-голубые флаги, решил переехать", - рассказал Продайков.

На звание лучшего учителя Украины претендовали три тысячи педагогов. Победитель получит 250 тысяч гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации собственных образовательных проектов от ОО "Освитория".