- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона11:00
- На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный10:00
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили09:00
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО08:00
- В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"17:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз15:00
- Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"11:00
- На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)15:00
- В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение14:00
- Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины15:00
Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"
При координации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" заканчивает работы по обустройству режимной зоны КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщает Минреинтеграции.
Ожидается, что модернизация КПВВ завершится уже к концу октября текущего года.
На днях делегация в составе советника вицепремьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Александра Маринова, генерального директора Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Дениса Тация и Министра внутренних дел Дениса Монастырского осмотрела обновленную инфраструктуру КПВВ и обсудила проведение мероприятий по модернизации, а также увеличению количества рабочих мест подразделений, которые несут службу на КПВВ.
Делегация отметила существенное повышение уровня комфорта и улучшение условий на КПВВ, что безусловно ускорит пересечение линии соприкосновения для граждан Украины.
Кроме того, Денис Таций отметил, что в ближайшее время все КПВВ на территориях Донецкой и Луганской области будут модернизированы и приведены к единому стандарту.
Теги: реконструкция, срок, Станица Луганская, КПВВ
- Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО
- На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- На КПВВ "Станица Луганская" началась реконструкция
- Официальный курс валют на вторник, 18 мая
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона11:00
- На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный10:00
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили09:00
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО08:00
- В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"17:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз15:00
- 4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое13:00
- Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"11:00
- На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек16:00
- На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября13:00
- На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение12:00
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона11:00
- На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный10:00
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили09:00
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО08:00
- В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"17:00
- СНБО запустил сайт с санкционными списками16:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз15:00
- В России заявили о создании прибора для защиты от коронавируса14:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- В Кабмине решили построить на Донбассе два новых аэропорта
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз
- В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей
- В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября
- Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября
- На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября