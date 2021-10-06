Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"

06.10.2021 14:00

При координации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" заканчивает работы по обустройству режимной зоны КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщает Минреинтеграции.

Ожидается, что модернизация КПВВ завершится уже к концу октября текущего года.

На днях делегация в составе советника вицепремьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Александра Маринова, генерального директора Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Дениса Тация и Министра внутренних дел Дениса Монастырского осмотрела обновленную инфраструктуру КПВВ и обсудила проведение мероприятий по модернизации, а также увеличению количества рабочих мест подразделений, которые несут службу на КПВВ.

Делегация отметила существенное повышение уровня комфорта и улучшение условий на КПВВ, что безусловно ускорит пересечение линии соприкосновения для граждан Украины.

Кроме того, Денис Таций отметил, что в ближайшее время все КПВВ на территориях Донецкой и Луганской области будут модернизированы и приведены к единому стандарту.