"Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили

06.10.2021 09:00

В ОРЛО возбудили "уголовное дело" против Михаила Саакашвили. Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов". Об этом заявила оккупационная "прокуратура ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

"Дело" против Саакашвили "завели", как сказано в сообщении, "по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды".

Наемники используют устаревший миф о "грузинских снайперах", которых Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута".