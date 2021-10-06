В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона

06.10.2021 11:00

"Минтопэнерго ЛНР" определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства ГП «ЛУГАНСКГАЗ». Об этом сообщили на предприятии со ссылкой на приказ "министерства" №330 от 04.10.2021 года.

Согласно "документу", включение в работу котельных и других объектов теплового хозяйства предприятия будет производиться с 11 октября 2021 года.

В ГП «ЛУГАНСКГАЗ» отметили, что до начала запуска котельных будут завершены работы по их технической подготовке, организованы дополнительные мероприятия для специалистов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

Отмечается, что на сегодняшний день уже подготовлены к предстоящему отопительному сезону все объекты теплоснабжения «ЛУГАНСКГАЗа» в сфере обслуживания городов Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки, Первомайск.