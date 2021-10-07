Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное

07.10.2021 15:00

С 6 октября КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" будет работать в городе Рубежное по адресу: ул. Менделеева, 1. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА.

При помощи и координации группы ЦВС ОТУ «Север» и Объединенного центра ЦВС Северодонецк организована перевозка имущества и оборудования центра.

Предоставление реабилитационных услуг для детей Луганщины продолжается как непрерывный процесс и уже начата работа в этом направлении в указанном учреждении по новому адресу.

За более подробной информацией о получении реабилитационных услуг в КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" можно обратиться к его директору центра Калмыковой Алле Леонидовне по телефону: 066 146 40 47.