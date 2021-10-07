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В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю
07.10.2021 13:00
Главарь НВФ т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник решил перенести проведение так называемых "военных сборов резервистов" на 11-15 октября. Об этом сообщают ресурсы ОРЛО.
Говорится об изменении периода "с 04.10.2021 по 08.10.2021" на "с 11.10.2021 по 15.10.2021". С чем связан этот перенос не уточняется.
Теги: Донбасс, ОРЛО, военные сборы
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