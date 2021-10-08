Последние новости раздела
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное15:00
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю13:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона11:00
На Луганщине заложили "Румынскую рощу"
08.10.2021 09:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану приняли участие в высадке "Румынской рощи" в прифронтовом Рубежном. Об этом сообщает пресс-центр Луганской ОГА.
Сто деревьев от румынского посольства станут частью международной программы, направленной на восстановление поврежденной прошлогодними лесными пожарами экосистемы Луганщины.
Теги: Донбасс, Румыния, пожар, лес, восстановление
Читайте также:
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки
- В Крыму 2-й день бушует мощный лесной пожар: оккупант не в состоянии спасти заповедник под Ялтой. ВИДЕО
- На Донетчине учились тушить лесные пожары
- Под Мариуполем водитель фуры уничтожил лесополосу
- В Донбассе горят леса и поля
- В Краснолиманском лесхозе "военное положение": пятый класс пожароопасности
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября15:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне17:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону11:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО
- В Донецке начался сезон субботников
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю
- Рада отправила Разумкова в отставку