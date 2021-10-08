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Архив - Луганская область

Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада

08.10.2021 17:00
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Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада

ВСУ впервые проведут военный парад в Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОГА.
"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад", - сказано в сообщении.
Репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. С 07:00 до 12:00 этого дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский. В параде примут участие колонны военных и техники.



Теги: Донбасс, Северодонецк, парад, репетиция
 
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