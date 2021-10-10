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На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
Сегодня в 11.00 на КПВВ "Станица Луганская" лишь после вмешательства ОБСЕ боевики пропустили всех людей, которые находились перед блокпостом. Об этом сообщают соцсети.
"С самого утра людей, собирающихся пересечь линию разграничения из ЛНР на подконтрольную Украине территорию, набралось на несколько автобусов. Изначально никого не пропускали. По всей видимости, ждали распоряжения руководства о порядке пропуска. Люди возмущались, кричали, ругались, подключилась полиция. Однако ближе к 11:00 людей всё же пропустили в сторону подконтрольной Украине территории, и, как сообщается, пропустили ВСЕХ. Также сообщается, что это была "одноразовая акция", далее пропуск будет осуществляться согласно вчерашнему Указу Пасечника №УГ-596/21", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ОРЛО были перебои с электричеством вчера, поэтому о новых правилах многие просто не знали.
Сейчас люди горячо обсуждают перспективу и возможности выезда из ОРЛО через РФ.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
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