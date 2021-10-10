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В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым ввел новые правила пересечения пункта пропуска "Станица Луганская".
Согласно "документу", выезд лиц, имеющих "регистрацию" по месту жительства в ОРЛО, на подконтрольную Украине территорию осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей "рабочей группой", при наличии одного из следующих оснований:
- с целью осуществления лечения (реабилитации);
- с целью обучения;
- необходимость постороннего ухода за близким родственником;
- в связи с погребением родственника.
"Указом" устанавливается, что въезд лиц, не имеющих "регистрации" по месту жительства в ОРЛО, осуществляется на основании списков, сформированных "рабочей группой", при наличии одного из следующих оснований:
- с целью осуществления лечения (реабилитации);
- с целью обучения;
- необходимость постороннего ухода за близким родственником;
- в связи с погребением родственника.
В исключительных случаях допускается выезд и въезд при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения "рабочей группы", согласованного с так называемым "министерством государственной безопасности ЛНР".
Как заявила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко, ограничение передвижения КПВВ "Станица Луганская" "является вынужденной мерой".
"Это мера вынужденная, она необходима, и ее действие будет продлено до 10 ноября 2021 года, то есть, в течение месяца. Это то время, которого, как мы надеемся, нам будет достаточно для того, чтобы остановить рост инфекционного процесса", – сказала Пащенко.
Теги: Донбасс, ограничение, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
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