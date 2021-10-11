Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей

11.10.2021 16:00

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Торжественная церемония вручения ключей и сертификатов состоялась сегодня, 11 октября, в Северодонецке.

Автомобили распределены следующим образом:

Лисичанское региональное направление - Попаснянская и Карбонитская подстанции;

Старобельское - Белолуцкий и Лозно-Александровский пункты постоянного базирования бригад, Марковская, Белокуракинская и Новоайдарская подстанции;

Рубежанское - Краснореченский, Нижнедуванский и Мистковский пункты постоянного базирования бригад.

Автомобили приобретены за средства, поступившие по договорам с Национальной службой здоровья.

Стоимость транспорта - два миллиона триста тысяч гривен. Реанимобили имеют максимальную комплектацию, аппаратуры достаточно, чтобы оказывать помощь в самых сложных условиях в самых отдаленных районах. Они полностью соответствуют требованиям современной медицины и нормативным документам.

С учетом десяти приобретенных автомобилей обеспеченность Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф новым автотранспортом достигла почти 60%.