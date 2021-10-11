В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"

11.10.2021 12:00

Электроснабжение ОРЛО полностью восстановлено, сообщили в "минтопэнерго ЛНР".

"Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании. Это позволило повысить надежность работы магистральных сетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией всю территорию ЛНР", – говорится в сообщении.