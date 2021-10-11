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В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"
11.10.2021 12:00
Электроснабжение ОРЛО полностью восстановлено, сообщили в "минтопэнерго ЛНР".
"Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании. Это позволило повысить надежность работы магистральных сетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией всю территорию ЛНР", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, электроснабжение, ОРЛО
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