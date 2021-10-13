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Правозащитники назвали настоящую причину закрытия боевиками КПВВ "Станица Луганская"
Ограничение пропуска через КПВВ "Станица Луганская" со стороны группировки "ЛНР" не связано с борьбой против коронавируса, как это объясняли в Луганске. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" (ВПГ).
"Мы выяснили, почему работу КПВВ ограничили. В первую очередь ограничение работы КПВВ в ОРЛО связано с упразднением внутренней границы между "ЛНР" и "ДНР". Т.к. было объявлено о едином экономическом пространстве в ОРДЛО и упразднении внутренней границы, жители из ОРДО стали перемещаться в ОРЛО для перемещения через КПВВ "Станица-Луганская", чтобы не ехать через РФ. В ОРДО до упразднения границы КПВВ не работали в нормальном режиме уже более 1,5 лет, за это время сформировались контролируемые каналы контрабанды из Украины и других стран (в том числе через Азовское море), сформировался рынок пассажирских и грузовых перевозок через РФ в Украину, в ОРЛО ситуация координатно отличалась. Соответсвенно после транспортного объединения "ЛНР" и "ДНР" Кремлевские кураторы настояли, чтобы все было приведено к общему порядку, проезд в из ОРДЛО В Украину через РФ, поступления товаров из Украины только через контрабандные каналы ну и т.д.", — говорят правозащитники.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, ОРЛО
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