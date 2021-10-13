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В ОРЛО ввели жесткие карантинные ограничения
"Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР" объявила с 13 до 22 октября досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба "правительства ЛНР".
Также с 13 октября "ЧСПК" приостановила проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Запрещается и посещение фитнес-центров, тренажерных залов, спортзалов, бассейнов, стадионов и т.д. Запрещаются также массовые культурные и развлекательные мероприятия, посещение учреждений культуры, а также ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров и проч.
Кроме того, с 13 октября и "до особого распоряжения" приостанавливается работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и адресной доставки заказов. Открытыми останутся только столовые, буфеты, кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
"ЧСПК" также предписала временно приостановить торжественную регистрацию браков и изменить порядок приема нотариусами, которые должны принимать теперь не более пяти человек ежедневно во время общего приема граждан. При этом в первую очередь будут принимать обратившихся за удостоверением завещания.
Также "ЧСПК" запретила личные приемы в "госорганах", организациях, учреждениях и на предприятиях, обязала проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и рекомендовала перевести сотрудников на удаленный режим работы. В помещениях с большим количеством людей обязали использовать рециркуляторы для очистки воздуха.
Теги: Донбасс, карантин, ОРЛО, COVID-19
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