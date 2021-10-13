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Архив - Луганская область

Завтра в Северодонецке из-за военного парада ограничат движение транспорта

13.10.2021 17:00
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Завтра в Северодонецке из-за военного парада ограничат движение транспорта

14 октября, с 7 до 12 часов в Северодонецке будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает полиция Луганщины.
Ограничения вводят по проспекту Гвардейскому и Центральному в связи с проведением военного парада ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины.
"Заранее планируйте свой маршрут и с пониманием относитесь к временным неудобствам!", — предупредили в полиции.



Теги: Донбасс, Северодонецк, транспорт, парад, ограничение
 
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