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В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)
15.10.2021 10:00
В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.
Теги: Донбасс, Северодонецк, военный парад
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