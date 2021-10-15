Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину

15.10.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Шульгинка Старобельского района с рабочим визитом, сообщает Восточный Вариант.

В рамках визита Зеленский принял участие в открытии современного сервисного центра.